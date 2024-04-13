Bayramda bile ayrımcılık yaptı: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP’li belediyelerle bayramlaşmadı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:50

Güncelleme: 13.04.2024 - 09:50

Kamu görevlisi sıfatı ve bulunduğu hassas konum nedeniyle ‘tarafsız’ olması gereken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı’nda AK Gençlik ile bayramlaştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP’li Sakarya Büyükşehir ve Serdivan Belediye Başkanları ile AKP’den başkan seçilen ilçe belediye başkanlarını sarık ve cübbesi ile ziyaret etti. Erbaş, başkanların makamında dua da okudu.

Ramazan Bayramında Sakarya Şeyh Edebali Camii’nde bayram namazı kıldırıp, hutbe okuyan Erbaş, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik’i ziyaret etti. Alemdar, “Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş ve İl Müftüsü Mehmet Aşık’ı Belediyemizde ağırlayıp, bayramlaştık” dedi.

Çelik de “Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş ve İl Müftümüz Mehmet Aşık beyefendileri Belediyemizde ağırlama şerefine nail olduk. Duaları ve hayırlı olsun dilekleriyle bayramımızı daha da güzelleştirdiler” açıklaması yaptı.

CHP’Lİ BELEDİYEDE VALİLİĞE ZİYARET

Erbaş yurt gezilerinde de sarık ve cübbesi ile AKP’li olan belediyelere ziyarette bulunuyor, o kentte belediye CHP yönetimindeyse yalnızca Valilik ziyaretiyle yetiniyor.

Erbaş 1 Mart 2024’te AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i, 25 Ekim 2022’de AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. 2 Nisan 2021’de AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Ekim 2018’de AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile makamında görüştü.

3 Haziran 2022’de AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüştü. Erbaş, 6 Mart 2020’de de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.