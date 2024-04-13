Bayramda bile ayrımcılık yaptı: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP’li belediyelerle bayramlaşmadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın CHP’li belediyelerle bayramlaşmadığı ortaya çıktı. Erbaş, Sakarya’da AKP’li başkanları sarık ve cübbesiyle ziyaret edip kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:50
Bayramda bile ayrımcılık yaptı: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP’li belediyelerle bayramlaşmadı
Abone Ol google-news

Kamu görevlisi sıfatı ve bulunduğu hassas konum nedeniyle ‘tarafsız’ olması gereken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı’nda AK Gençlik ile bayramlaştı. 

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP’li Sakarya Büyükşehir ve Serdivan Belediye Başkanları ile AKP’den başkan seçilen ilçe belediye başkanlarını sarık ve cübbesi ile  ziyaret etti. Erbaş, başkanların makamında dua da okudu.

Ramazan Bayramında Sakarya Şeyh Edebali Camii’nde bayram namazı kıldırıp, hutbe okuyan Erbaş, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik’i ziyaret etti. Alemdar, “Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş ve İl Müftüsü Mehmet Aşık’ı Belediyemizde ağırlayıp, bayramlaştık” dedi. 

Çelik de “Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş ve İl Müftümüz Mehmet Aşık beyefendileri Belediyemizde ağırlama şerefine nail olduk. Duaları ve hayırlı olsun dilekleriyle bayramımızı daha da güzelleştirdiler” açıklaması yaptı.

CHP’Lİ BELEDİYEDE VALİLİĞE ZİYARET

Erbaş yurt gezilerinde de sarık ve cübbesi ile AKP’li olan belediyelere ziyarette bulunuyor, o kentte belediye CHP yönetimindeyse yalnızca Valilik ziyaretiyle yetiniyor. 

Erbaş 1 Mart 2024’te AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i, 25 Ekim 2022’de AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. 2 Nisan 2021’de AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Ekim 2018’de AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile makamında görüştü.

3 Haziran 2022’de AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüştü. Erbaş, 6 Mart 2020’de de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.


diyanet haberleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş haberleri Diyanet İşleri Başkanı haberleri Ali Erbaş haberleri AKP haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

Fatih Altaylı’dan Diyanet İşleri'ne 'fitre ve zekat' yanıtı: Günahını veren bile enayidir

Fatih Altaylı’dan Diyanet İşleri'ne 'fitre ve zekat' yanıtı: Günahını veren bile enayidir
Diyanet’e göre SMA’lı çocuklara fitre verilemiyor

Diyanet’e göre SMA’lı çocuklara fitre verilemiyor
‘Seçim sahuruna’ Diyanet desteği

‘Seçim sahuruna’ Diyanet desteği
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... İYİ Parti talep etmişti: YSK'den 'Ordu' kararı!

Son Dakika... İYİ Parti talep etmişti: YSK'den 'Ordu' kararı!
Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
20 milyon haneyi ilgilendiriyor! O tutar artık faturalara yansıtılacak

20 milyon haneyi ilgilendiriyor! O tutar artık faturalara yansıtılacak
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı: CHP'li adayın eşi gözaltında

AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı: CHP'li adayın eşi gözaltında
Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum

Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum
Deprem uzmanlarının İstanbul anlaşmazlığı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Bu bir suçtur' dedi: 'İlk kez bu kadar sinirleniyorum...'

Deprem uzmanlarının İstanbul anlaşmazlığı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Bu bir suçtur' dedi: 'İlk kez bu kadar sinirleniyorum...'
İSKİ paylaştı: İstanbul bu yaz susuzluk yaşayacak mı? İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…

İSKİ paylaştı: İstanbul bu yaz susuzluk yaşayacak mı? İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…