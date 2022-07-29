Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 4-6 yaş Kuran kurslarına ilişkin açıklama: 'Ne kadar çok çocuk gelirse istikbalimiz o kadar aydınlık olur'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuran kurslarında 4-6 yaş grupları için de sınıflar da açıldığını anımsatarak "Biz istiyoruz ki 7 yaşından önce çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü öğretelim" değerlendirmesinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak ziyareti kapsamında kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi.
"NE KADAR ÇOK ÇOCUK GELİRSE..."
Burada 4-6 yaş Kuran kurslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, "Çocuklarımıza yönelik gerek Kur'an kurslarımızda gerek camilerimizde, yaz Kur'an kurslarımızda ecdadımıza layık torunlar yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 4-6 yaş grubu sınıflar açıyoruz. O sınıflarımıza ne kadar çok çocuk gelirse istikbalimiz o kadar aydınlık olacaktır inşallah" diye konuştu.
Hazreti Muhammed'in "Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz" hadisini anımsatan Erbaş, eğitim bilimci ve psikologlara göre de insanoğlunun karakter yapısının yüzde 70'inin 7 yaşından önce oluştuğunu dile getirdi.
"NEDİR MEDENİYETİMİZİN DİNAMİKLERİ? ÖNCE ALLAH'A İYİ BİR KUL OLMAK"
Erbaş, şöyle devam etti:
"Biz istiyoruz ki 7 yaşından önce çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü öğretelim. 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' ayet-i kerimesine göre çocuklarımızı yetiştirelim. Çocuklarımızın karakteri, medeniyetimizin dinamiklerine göre oluşsun. Nedir medeniyetimizin dinamikleri? Önce Allah'a iyi bir kul olmak. Resulüne iyi bir ümmet olmak. Vatanını, milletini, ezanını, bayrağını, birbirini, milletini seven gençler olmak. Böyle fertlerden oluşan bir toplumdan hiç kimseye zarar gelmez."
Toplantıya, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Video Haberler
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
- Düğün alışverişi dönüşü feci kaza!
- Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumunda yeni gelişme
- Olta balıkçısı 'yer kavgasında' öldürüldü
- 'İktidar tasarrufu yetişkin hasta bezinde buldu'
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Alevler otele sıçradı!