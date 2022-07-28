Diyanet'in 'Fiyatları tayin eden Allah'tır' fetvasına bir tepki de Dilipak'tan geldi: 'Yazık, ayıp, günah!'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 10:28

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verdiği fetva, gazetemizin haberinin ardından Türkiye'nin gündemine oturdu.

“Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” belirtildi. Ancak fetvada, “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret edilmesi dikkat çekti.

TEPKİ YAĞDI

Söz konusu fetvanın kamuoyunda gündem olmasının ardından, sosyal medyada Diyanet'e tepki yağdı. Tepki gösterenlerden biri de iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak...

Dilipak, sosyal medya hesabından paylaştığı tweet dizisinde "Şeytan'ın gerçekleştirdiği tüm fiiller de Allah'ın iradesine tabi, mafia'da, cinayetler de, uyuşturucu baronları da. Bunu söyleyen de, anlayan da bağlamı dışında yorumlayarak Allah'a iftira ediyorlar. Yazık, ayıp, günah!.." dedi.

"YAZIK, AYIP, GÜNAH!..."

Dilipak'ın tweetlerinin tamamı şöyle:

"Dolar 18 Lira Bu da Allahın kaderi. Dikkat,buna sebeb olanların sorumluluğu yok değil.Bunun hesabını Allah onlardan soracak. Biz tembellik yapmış, bu sonuçta bizim de sorumluluğumuz varsa biz de hesab vereceğiz. Herkes Allahın iradesine tabi,ama bizler rızasına karşı sorumluyuz.

Tamam Darbeler de Allahın kaderi, Terör de, cinayetler de. Şeytan'ın gerçekleştirdiği tüm fiiller de Allahın iradesine tabi, Mafia'da, Cinayetler de, Uyuşturucu baronları da. Bunu söyleyen de, Anlayan da bağlamı dışında yorumlayarak Allaha iftira ediyorlar. Yazık, ayıp, günah!..

Allah (cc) sadece iyi filler ya da meleklerin yaptıklarının sahibi değil. Herkes yaptıklarından sorumlu, Allah herkesin yaptıklarının hesabını bir gün onlardan soracak, iyilikleri mükafatlandıracak ve kötülükleri cezalandıracak..

İlle de bu işi öteki dünyaya bırakmaya bilir. Bu dünyada da onları rezil, rüsva, zelil edebilir. Onun için Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste denmiştir. Zalimlere yardım etmeyin, ateş size dokunacağı gibi, Allah onları onların başına musallat edebilir."

Dolar 18 Lira Bu da Allahın kaderi. Dikkat,buna sebeb olanların sorumluluğu yok değil.Bunun hesabını Allah onlardan soracak. Biz tembellik yapmış, bu sonuçta bizim de sorumluluğumuz varsa biz de hesab vereceğiz. Herkes Allahın iradesine tabi,ama bizler rızasına karşı sorumluyuz. — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) July 27, 2022

Editör notu: Yazım hataları kişiye aittir; metin olduğu gibi aktarılmıştır.