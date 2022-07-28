Diyanet'in fetvasını sokakta tepki: Diyanet gitsin işini yapsın!

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:52

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetva, gazetemizin haberinin ardından Türkiye'nin gündemine oturdu.

“Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” belirtildi. Ancak fetvada, “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret edildi.

Hayat pahalılığının arttığı bir dönemde fiyat konusunda yönetime değil hadislere dikkat çekilmesi ise tepkiye neden oldu.

Cumhuriyet TV, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sözlerini sokağa sordu.

Ekibimizin mikrofon uzattığı bir yurttaş, "Diyanet önce işini yapsın. Onlar Ayasofya'da Atatürk'e hakaret etti" diyerek gözyaşlarını tutamadı.