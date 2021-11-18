Diyanet dur durak bilmiyor: Hayat kısa Erbaş harcıyor
Diyanet’e bağlı olan ve 2019’daki toplam sermayesi 80 milyon TL’ye çıkarılan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nce açılan ve 6 Ağustos’ta gerçekleştirilen ihale tepki çekti.
Ekonomideki kriz derinleşiyor. Türk lirasının değeri her geçen gün eriyor. Halkın yoksulluğu artarken Saray rejimi kılını kıpırdatmıyor. Yurttaşa "Azla yetinin" telkinlerinde bulunan, yolsuzluklara, yağmaya ve liyakatsizliğe sesini çıkarmayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüksek meblağdaki harcamaları ise bitmek bilmiyor.
Son olarak Diyanet’e bağlı olan ve 2019’daki toplam sermayesi 80 milyon TL’ye çıkarılan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nce açılan ve 6 Ağustos’ta gerçekleştirilen ihale tepki çekti. 4-6 yaş Kuran kurslarında kullanılacak kitapların basımını içeren ihale kapsamında, "Elif-Ba Etkinlik, Dinimiz İslam, Tecvitli Kuran-ı Kerim Elif-Ba’sı" kitaplarının bastırılacağı belirtildi.İhale için toplam beş geçerli teklif toplanırken ihale üç şirket arasında paylaştırıldı. Diyanet İşleri Başkalığı, İhlas Gazetecilik A.Ş. ile 1,3 milyon TL, Başak Matbaacılık ile 2,8 milyon TL, Korza Yayıncılık ile ise 356 bin TL’lik sözleşme imzaladı.
12 MİLYON TL'YE ULAŞMIŞTI
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet’in 1 Haziran ve 23 Ağustos’ta gerçekleştirdiği kitap basım ihaleleri ile bu yıl bastırdığı kitapların toplam maliyeti 7,9 milyon TL oldu. İdarenin 2020 yılında bastırdığı kitapların toplam maliyeti ise 12 milyon TL’ye ulaşmıştı.
Diyanet’e bağlı 4-6 yaş Kuran kursu sayısı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarının sayısını ikiye katladı. 2020’de 181 bin 808 çocuk Diyanet’in kurslarında eğitim gördü. 4-6 yaşa yönelik Kuran kurslarının toplam sayısı beş yılda yüzde 91 artarak 5 bin 575’e çıktı.
Video Haberler
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Saray'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- TÜSİAD'ı hedef alıp faiz mesajı verdi
- Süleyman Soylu'ya çok zor 'kokain' sorusu
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak çağrı
- 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü