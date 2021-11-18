Diyanet dur durak bilmiyor: Hayat kısa Erbaş harcıyor

18 Kasım 2021 Perşembe, 09:18

Ekonomideki kriz derinleşiyor. Türk lirasının değeri her geçen gün eriyor. Halkın yoksulluğu artarken Saray rejimi kılını kıpırdatmıyor. Yurttaşa "Azla yetinin" telkinlerinde bulunan, yolsuzluklara, yağmaya ve liyakatsizliğe sesini çıkarmayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüksek meblağdaki harcamaları ise bitmek bilmiyor.

Son olarak Diyanet’e bağlı olan ve 2019’daki toplam sermayesi 80 milyon TL’ye çıkarılan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nce açılan ve 6 Ağustos’ta gerçekleştirilen ihale tepki çekti. 4-6 yaş Kuran kurslarında kullanılacak kitapların basımını içeren ihale kapsamında, "Elif-Ba Etkinlik, Dinimiz İslam, Tecvitli Kuran-ı Kerim Elif-Ba’sı" kitaplarının bastırılacağı belirtildi.İhale için toplam beş geçerli teklif toplanırken ihale üç şirket arasında paylaştırıldı. Diyanet İşleri Başkalığı, İhlas Gazetecilik A.Ş. ile 1,3 milyon TL, Başak Matbaacılık ile 2,8 milyon TL, Korza Yayıncılık ile ise 356 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

12 MİLYON TL'YE ULAŞMIŞTI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet’in 1 Haziran ve 23 Ağustos’ta gerçekleştirdiği kitap basım ihaleleri ile bu yıl bastırdığı kitapların toplam maliyeti 7,9 milyon TL oldu. İdarenin 2020 yılında bastırdığı kitapların toplam maliyeti ise 12 milyon TL’ye ulaşmıştı.

Diyanet’e bağlı 4-6 yaş Kuran kursu sayısı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarının sayısını ikiye katladı. 2020’de 181 bin 808 çocuk Diyanet’in kurslarında eğitim gördü. 4-6 yaşa yönelik Kuran kurslarının toplam sayısı beş yılda yüzde 91 artarak 5 bin 575’e çıktı.