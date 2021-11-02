Yandaş medya iş başında: Diyanet'in Atatürk'süz hutbesini böyle sakladılar
başta AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak ve Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur olmak üzere, Diyanet'in hutbelerde Atatürk'ü anmadığını söyleyen gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nu hedef aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yıl dönümünde hazırladığı Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaması tepki çekmişti.
Hutbelerde Atatürk'ün adının anılmasına tepki gösterilmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamada bulunmuş ve Atatürk'ü anmıştı.
YALAN SÖYLEYEREK HEDEF ALDILAR
Öte yandan bugün, başta AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak ve Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur olmak üzere, Diyanet'in hutbelerde Atatürk'ü anmadığını ilk söyleyen gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nu hedef aldı.
İktidara yakın haber ve yazılarda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'ü andığı ve gazetemiz yazarının hedef alındığı görüldü. Ancak Terkoğlu, Ali Erbaş'ın değil Diyanet'in hutbelerinde Atatürk'ün adına yer verimediğini söylemişti.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Terkoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma'da okunması için bütün camilere gönderdiği, Perşembe akşamı sitesine yüklediği hutbe burada: https://m.sabah.com.tr/spor/futbol/2021/10/29/cuma-hutbesi-diyanet-tarafindan-yayinda-cuma-hutbesi-29-ekim-2021-konusu-ne-oldu Atatürk yok. Üstelik her bayram aynı gerilimi çıkarıyorlar. Anlaşılıyor ki Pelikan kuşları bile kendi gazetelerini okumuyor." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma'da okunması için bütün camilere gönderdiği, Perşembe akşamı sitesine yüklediği hutbe burada:https://t.co/FVszjdmpCo— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) November 2, 2021
Atatürk yok.
Üstelik her bayram aynı gerilimi çıkarıyorlar.
Anlaşılıyor ki Pelikan kuşları bile kendi gazetelerini okumuyor. https://t.co/HR47kds8Sr
Diyanet'in AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alan 29 Ekim Cuma Hutbesi şöyle:
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