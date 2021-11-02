Diyanet İşleri Başkanlığı, göçmenler için resim yarışması düzenleyecek

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Türkiye’deki göçmenlerin dini bilgi ile aydınlatılması, toplum ile göçmenlerin sosyal uyumuna katkı sağlanması” amacıyla resim yarışması düzenleneceğini duyurdu. “Çocuk ve göç” teması ile duyurulan yarışmanın amaçları arasında “Türkiye’nin göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkân sunmak” amacının yer alması ise dikkat çekti.

Göçmenlere ve mültecilere yönelik politikası her geçen gün tepki çeken iktidar, Türkiye’deki göçmenlerin topluma entegre edilmesi için bu kez Diyanet’i devreye soktu. Diyanet, “hizmet sundukları kesimlerden biri olan göçmenler hakkında toplumsal farkındalığın artırılmasına ve göçmenler ile toplum arasındaki sosyal uyuma katkıda bulunmak” amacıyla “Göç ve Çocuk” temalı resim yarışması düzenleneceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “oluru” ile duyurulan yarışmanın, “göçmenlerin sahih dini bilgi ile aydınlatılması, din hizmetlerinden yeterli düzeyde istifade edebilmeleri ve toplum ile göçmenlerin sosyal uyumuna katkı sağlanması” kapsamında yapılan çalışmalar arasında yer aldığı kaydedildi.

Yarışmanın amaçları sıralanırken sosyal uyuma dikkat çekilmesinin yanı sıra iktidarın tepki çeken göçmen politikası övülüyor. Amaçlar kısmında, “katılımcıların göç olgusunun olumlu-olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkân sunmak” ve “göç olgusundan en fazla etkilenen kesimlerden biri olan çocukların zihninde nasıl bir dünya tasavvuru olduğuna dikkat çekmek” ifadeleri de yer aldı.

PARAYI TDV VERECEK

Türkiye’de yaşayan 15-20 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği yarışmaya ilişkin ilçelerde oluşturulacak değerlendirme kurullarında ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılacağı belirtilirken il düzeyinde ise il milli eğitim müdürlüğünün yanı sıra il göç idaresi müdürlüğü ile de işbirliğine gidileceği aktarıldı. Bu komisyonlarda “vaiz veya din hizmetleri uzmanı”nın da bulunması gerektiği kaydedildi. Türkiye genelinde birinci seçilen resmin sahibine 5 bin lira, ikinci seçilen resmin sahibine 4 bin lira, üçüncü seçilen resmin sahibine ise 3 bin lira ödül verilecek. Ödüller, Türkiye Diyanet Vakfı’nın hesabından karşılanacak.