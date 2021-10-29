Metin Uca'dan Atatürk'ün adını anmayan Diyanet'e sert tepki: "Adını kirletmediğiniz için teşekkürler"
Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca; Diyanet'in Cuma hutbesinde, yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermemesine çok sert tepki gösterdi. Uca, son olarak 'baldız fetvası' ile gündem olan Diyanet'e yönelik, "Atatürk’ün adını kirletememenize teşekkür ediyor, çalışmalarınızın baldız helalliği ile sınırlı kalmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı olan bugün; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yine yer almadı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun kutlandığı bugünde Diyanet'in hutbesinin konusu Cumhuriyet değil, "yaşlılara saygı ve sevgi" oldu.
"Yaşlılarımıza Vefa, Rahmet ve Mağfiret Vesilemizdir" konulu hutbede büyükleri, anne ve babaları yalnız bırakmayıp ihtiyaçlarını karşılamanın önemine dikkat çekildi. Hutbenin "Aziz Müslümanlar" denilerek seslenildiği son bölümünde ise günün anlam ve önemine değinildi. Ancak Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak başlanan, 3 cümleden oluşan ilgili bölümde Atatürk'e yer verilmedi.
METİN UCA'DAN DİYANET'E SERT TEPKİ
Diyanet'in Atatürk'ün adını yine anmaması sosyal medyada tepki toplarken; söz konusu olaya tepki gösteren isimlerden biri de sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca oldu.
Twitter'dan söz konusu haberimizi alıntılayan Uca, son olarak 'baldız fetvası' ile gündeme gelen Diyanet'e çok sert tepki gösterdi.
"ATATÜRK'ÜN ADINI KİRLETMEMENİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Uca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Emevi islamı, gericiliğin maaşlı kılıcı Ali bey, 29 Ekim’de çağ dışı zırvalarınızla bir arada anmayarak büyük devrimci, asker devlet adamı kurucu liderimiz Atatürk’ün adını kirletememenize teşekkür ediyor, çalışmalarınızın baldız helalliği ile sınırlı kalmasını diliyorum."
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