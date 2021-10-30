Diyanet'ten düğün fotoğraflarına 'teşhircilik' çıkışı
Diyanet İşleri, geçtiğimiz hafta 'baby shower' etkinliklerine gösterdiği tepkiden sonra bu sefer de düğün fotoğraflarını eleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Yardımcısı Burhan İşliyen, “Gelin ve damadın ağaç altında uzanıp fotoğraf çektirmesi tesettüre uygun değilse, teşhirciliktir” dedi.
Dev bütçesiyle ve skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet, bu sefer de düğün fotoğraflarına el attı.
Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın yardımcısı Burhan İşliyen, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide gelin ve damadın parkta fotoğraf çektirmesini 'teşhircilik' olarak yorumladı.
"NEREDEN ÇIKTI BU ADET?"
İşliyen'in paylaşımı şu şekilde:
“Parklarda, bahçelerde elinde fotoğraf makinesi olan bir kişi, gelinlik giymiş bir hanım kız, yanında damat. Ağacın altında uzanıp resim çektiriyor. Gencecik kızımızı, hele bir de tesettüre uygun değilse, teşhir etmek… Bu eziyetin sebebi nedir Allah aşkına? Nereden çıktı bu adet. Niye birbirimize eziyet ediyoruz ki?”
AİLELERİ DE HEDEF ALDI
İşliyen, gelin ve damadın fotoğraf çekimine katılan aileleri de hedef aldı. "‘Kızımın mutlu gününe birlikte katıldık’ falan, bakıyorsun; çocuğu Allah’ın emrettiği tesettürden uzak. Hem o günahı işlemiş; hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle şahitlerini çoğaltıyor, günahına şahitlik edenleri çoğaltıyor. Başka bir günaha aracılık ediyor" diyen İşliyen'in, "Düğün hazırlıklarımızın, törenlerimizin de dini ölçülere imanımızın bizden beklediği ölçülere uygun olması gerekir" sözleri tepki topladı.
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