Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? Diyanet personel alımı şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na toplam 1.128 personel alımı yapılacak. Belirlenen kadrolar için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday, sözlü sınava çağrılacak ve değerlendirme sonucuna göre destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Peki, Diyanet personel alımı ne zaman? Diyanet personel alımı şartları neler?
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 22 Mayıs 2026 - 05 Haziran 2026 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
- 2024 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.