Diyanet İşleri Başkanlığı resmen kabul etti: Emekliyi fitreye muhtaç ettiler!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 08:52

Güncelleme: 09.02.2025 - 08:55

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) verilerine göre, ocak ayında yoksulluk sınırı 72 bin 88 TL’ye ulaşırken, açlık sınırı 22 bin 131 TL olarak hesaplandı.

22 bin 104 TL maaş alan asgari ücretliler ve 14 bin 469 TL ile yaşamını sürdüren emekliler, giderek derinleşen ekonomik krizle boğuşuyor.

Diyanet’in, yoksul Müslümanlara verilmesi gereken fitrenin artık emekli ve asgari ücretliye de verilebileceğini açıklaması, milyonların geçim sıkıntısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sözcü'nün haberine göre Alo 190 Diyanet fetva hattı, fitrenin kimlere verilebileceğine ilişkin soruya, “Ramazan ayında fitre asgari ücretli ya da emekli maaşı alan birinin geçinemediğini düşünüyorsanız, yan geliri yoksa evi kiraysa ya da evi varsa bile yakıtını vs. ödeyemiyorsa verebilirsiniz” dedi.

Yanıtta “Ama bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerden olmaması şartıyla” cümlesine de yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan ayı için bir kişinin günlük gıda ihtiyacını göz önüne alarak belirlenen fitreye ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu miktarın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebileceğini belirtmişti.

Açıklamada “Belirlenen meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir” ifadelerini kullanmıştı.

"YURTTAŞ SAHUR BİLE YAPAMAYACAK DURUMA GELMİŞTİR"

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan ayında fitrenin günlük 180 lira olduğunu açıklamıştı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, “Bir kişinin iki doyumluk yemeği ölçek alınarak 180 lira olarak açıklanan fitre bedeline bugün yurttaş sahur bile yapamayacak duruma gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı.