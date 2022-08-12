Diyanet İşleri'ni kendi raporları yalandı: Yolluk gideri yüzde 117 arttı

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:01

Yurttaşa, “Az ile yetinin” ve “İsraf haramdır” mesajları veren Diyanet İşleri Başkanlığı fahiş bir harcamaya daha imza attı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, bu yılın başında hukuk müşavirleri ile avukatlara, “Duruşmalara fiziki katılım yerine, imkanlar dahilinde online ortamda katılın” tavsiyesinde bulunan idare, bu yolla yolluk ve harcırah giderlerinin minimum seviyeye indirildiğini savundu. Ancak Diyanet’in, “Yolluk ve harcırah giderleri minimum seviyeye indirilmiştir” iddiasını kendi verileri yalanladı. İdarenin yılın ilk yarısına yönelik mali raporları, dudak uçuklatan yolluk giderini ortaya koydu.

293 MİLYON TL’LİK MAL VE HİZMET

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 293 milyon 679 bin TL’lik mal ve hizmet alım giderine imza atıldı. Giderlerin içinde en fazla harcama oranı, yüzde 68,29 ile “Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları” kaleminde gerçekleştirildi. Başkanlığın, “Minimum seviyeye indirilmiştir” dediği yolluk gideri ise çarpıcı şekilde arttı.

YÜZDE 117’LİK ARTIŞ

Başkanlığın mal ve hizmet alım giderleri içinde yüzde 18,6 ile en yüksek harcama kalemini oluşturan yolluk gideri 2022 yılının ilk yarısında 54 milyon 786 bin TL olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk yarısında 25 milyon 203 bin TL olan yolluk giderinde yaşanan artış yüzde 117 olarak hesaplandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı yolluk gideri için öngördüğü 64 milyon 892 bin TL’nin yüzde 84’ünü, henüz yılık ilk altı ayında harcadı.

HARCAMA REKORU

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 6 milyar 362 milyon TL harcayan Diyanet, bu yılın aynı döneminde 9 milyar 897 milyon 193 bin TL’lik harcama yaptı. 2021 yılının ilk yarısında vakıf ve derneklere 2 milyon TL aktaran idare, bu yılın aynı döneminde ise bu parayı 38 milyon 617 bin TL’ye çıkardı.