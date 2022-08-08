Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yaşanan ‘promosyon’ tartışması sürüyor

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş’ın “faizsiz finans kuruluşları” ısrarı nedeniyle kurum personeli ve sendikalarla yaşadığı “promosyon” tartışmasında yeni girişimde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın 2019’daki kurum maaş ödeme protokolünde “faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi” talimatı sonrası 21 Mart’ta, yalnızca katılım bankalarının yer alabildiği maaş ödeme ihalesi yapıldı. Personele, bu kapsamda toplam 2 bin 880 lira promosyon ödeneceği kaydedildi. Ancak sendikalar kararı yargıya taşıyınca ihale iptal edildi.

ERBAŞ İTİRAZ ETTİ

İl ve ilçelerde tüm bankaların katılımıyla yeni ihaleler yapıldı ve promosyon tutarı bazı yerlerde 16 bin liraya kadar çıktı. Erbaş’ın talimatıyla karar Danıştay’a taşındı ve ödemeler durduruldu. Ardından Danıştay 13. Dairesi, 5 Temmuz’daki kararıyla Erbaş’ı haklı buldu ve mahkeme kararını kaldırdı. Böylece ilk ihale geçerli oldu. Sendikalar karara tepki gösterirken Diyanet’ten ise yeni adım geldi. Diyanet, yalnızca katılım bankalarıyla yapılan ihale ve anlaşmanın geçerli olduğunu bildirerek, mahkeme kararının ardından yapılan anlaşmaların sonlandırılmasını ve alınan promosyonların iade edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen, ihaleyi yargıya taşıyan sendikalardan Türk Diyanet Vakıf-Sen, 22 Temmuz’da Diyanet’e yazı yazdı. Yazıda, “Diyanet’in banka, promosyon ve para gibi haber ve sosyal medya paylaşımları gündeminden uzaklaşması ve kurum çalışan ilişkilerinin zedelenmemesi” için beş öneri sunuldu.

‘Güncelleme’ istemi Öneriler özetle şöyle:

- Katılım bankalarıyla toplu olarak 2 bin 880 lira olarak anlaşılan miktarın, enflasyon ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak günün şartlarına uygun ve personelin lehine olarak artırılmasının sağlanması.

- Anlaşma yapılan katılım bankalarının her ilçede ve bazı illerde şubelerinin olmaması nedeniyle personelin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması.

- Maaş ödemesi anlaşması yapan ve promosyon alan personelin iadesi cihetine gidilmemesi.

- Yeni bir hukuki tartışma ve süreç yaşanmaması için sonradan yapılan ihalelerin süre sonuna kadar devam etmesi.

- Ziraat Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası finans kurumlarına Diyanet çalışanlarının bir müşteri olduğundan bahisle tutum ve davranışlarının ona göre olması yönünde hatırlatma yapılması.