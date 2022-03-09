Diyanet, Kuran kurslarıyla okul öncesi eğitimde MEB'e alternatif oluşturdu

09 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021’e ilişkin faaliyet raporunda, 4-6 yaş Kuran kurslarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okulöncesi eğitim alması gereken çocuklardan 782 bin 694’ü, 2015-2021 yılları arasında Diyanet’in 4-6 yaş Kuran kurslarına gitti. 2015’te 15 bin 265 olan kurslara katılan çocuk sayısı, her yıl katlanarak artış gösterdi. 2020’de ise 181 bin 808’e kadar yükseldi.

ŞÛRADA KABUL EDİLDİ

Diyanet’in, 2021’e ilişkin “beklentiler” raporunda “4-6 yaş grubu Kuran kurslarının okulöncesi zorunlu eğitimden sayılması” için girişimde bulunacağı belirtilirken, Milli Eğitim Şûrası’nda okulöncesi eğitimde din dersi verilmesine yönelik öneri usule aykırı şekilde kabul edilmişti.

Tartışmalar sürerken Diyanet, 2021’e ilişkin faaliyet raporunda, ?2013-2014 eğitim-öğretim yılında pilot olarak 10 ilde uygulamaya koyulan ve daha sonra yaygınlaştırılan 4-6 yaş Kuran kurslarına ilişkin son verileri açıkladı.

2015’TEN BERİ 782 BİN ÇOCUK KATILDI

Buna göre, 2021’de, 4-6 yaş grubunda toplam 4 bin 437 kurs faaliyette bulundu. Bu kurslarda 7 bin 192’si kadrolu, bin 270’i geçici olmak üzere toplam 8 bin 441 öğretici görev aldı.

Kurslara katılan toplam öğrenci sayısı ise 105 bin 369 oldu. Bu öğrencilerin 51 bin 981’i erkek, 53 bin 388’i ise kız öğrencilerden oluştu. Rapora göre, bugüne dek 4-6 yaş Kuran kurslarında eğitim alan öğrenci sayısı ise 782 bin 694’e ulaştı.

Yıllara göre Kuran kurslarında bulunan kurs, öğretici ve öğrenci sayısı şöyle:

YILLARA GÖRE KATLANARAK ARTTI

- 2015: 554 kurs faaliyet gösterdi. 758 öğretici görev yaptı. 15 bin 265 öğrenci eğitim gördü.

- 2016: 554 kurs faaliyet gösterdi. 3 bin 16 öğretici görev yaptı. 55 bin 321 öğrenci eğitim gördü.

- 2017: 2 bin 980 kurs faaliyet gösterdi. 4 bin 839 öğretici görev yaptı. 87 bin 790 öğrenci eğitim gördü.

- 2018: 131 bin 26 öğrenci eğitim gördü. Raporda, açılan kurs ve görev alan öğreticilere ilişkin veri yok.

- 2019: 7 bin 963 kurs faaliyet gösterdi. 9 bin 319 öğretici görev yaptı. 170 bin 513 öğrenci eğitim gördü.

- 2020: 5 bin 575 kurs faaliyet gösterdi. 10 bin 96 öğretici görev yaptı. 181 bin 808 öğrenci eğitim gördü.”

"KARAKTER YAPISI" DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ocakta katıldığı bir kurs açılışında, “2011’de Kuran kurslarının önündeki 5. ve 8. sınıfı bitirme engeli kaldırıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 7 yaşından önce de sonra da Kuran kurslarımıza öğrencilerimiz gelmeye başladı” demişti.

Erbaş, temmuzda yaptığı açıklamada ise 4-6 yaş Kuran kurslarının, “Türkiye’nin manevi kalkınmasında devrim niteliği taşıyan çok önemli proje” olduğunu savunarak, “İnsanoğlunun karakter oluşumu yedi yaşından önce yüzde 70’ler nispetinde oluşuyor. Biz de istiyoruz ki bir Kuran kursu öğreticimizin, vaizimizin, müftümüzün, müezzinimizin katkısı olsun insanımızın karakter yapısının oluşumunda” ifadelerini kullanmıştı.