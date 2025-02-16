Diyanet'i kızdıran 'Süleymancılar' iddiası: 'Erdoğan operasyon talimatı verdi, Ali Erbaş durdurdu'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:35

Güncelleme: 16.02.2025 - 09:35

Eski AKP Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile geçmişte yaptığı görüşmeyle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Denizolgun, Erbaş’ın Süleymancılar cemaatine yönelik operasyonları bizzat kendisinin engellediğini ağzından kaçırdığını iddia etti:

Denizolgun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Erbaş'ın kendisine "Geçen sene bu aylarda, 'Beyefendi (Cumhurbaşkanımız) cemaate operasyon yapılsın' diye talimat verdi, operasyonu ben durdurdum" dediğini öne sürdü.

DİYANET'TEN SUÇ DUYURUSU: TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE HAYAL ÜRÜNÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı, bunun üzerine görüşmede geçtiği iddia edilen sözleri yalanlayarak Denizolgun hakkında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Diyanet açıklamasında şöyle denildi:

"Fatih Süleyman Denizolgun'un, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen dile getirdiği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da hikayenin içine katarak belirttiği asılsız iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, iddia edilen "Kurişiler" isimli grup ve bu grubun başındaki kişiyle herhangi bir tanışıklığı, görüşmesi ya da ilişkisi bulunmamaktadır.

Şahsın ortaya attığı asılsız iddialar ve iftiralar hakkında hukuki süreç başlatılacak olup, gerekli suç duyurusu yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."