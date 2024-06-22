Halil Konakcı da geri durmadı: 'Sana ne ulan kaç yaşındaydı?'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 22:38

Güncelleme: 22.06.2024 - 22:38

YouTuber Diamond Tema, Yer6 isimli YouTube kanalında sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile yaptığı tartışmada şeriata dair görüşlerini savunmuştu.

Tema, şeriata neden karşı çıktığından bahsetmişti ve Tok’a karşı kullandığı argümanlarda hadis derlemesi Sahih-i Buhârî’den örnekler vermişti. Tema’nın “Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde altı yaşındaki bir kızla evlenemezsin” yönündeki sözleri ve Hz. Muhammed ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle “halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama” suçlarından hakkında soruşturma başlatılmış, yakalama kararı çıkarılmıştı.



'LAİKLİK KARŞITI' İMAMDAN DA TEPKİ GELDİ

Cumhuriyet’i ve laikliği hedef alan konuşmalarıyla ara ara gündem olan imam Halil Konakcı, Youtube hesabında yayımladığı video ile Diamond Tema'yı hedef aldı.



Tema'nın Hz. Ayşe'nin yaşı ile ilgili söylediği sözlere Konakcı, “Peygamber Efendimiz ile evlendiğinde Hz. Ayşe kaç yaşındaydı? Sana ne ulan kaç yaşındaydı? Ne açıklama yapacağım ya?

İster 9 yaşında ister 19 yaşında evlensin benim için hiçbir mahsuru yok" ifadelerini kullandı.



