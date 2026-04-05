Diyanet’ten 'eskort skandalı' iddiasına açıklama: 'İnsanın olduğu yerde hatalar olabilir'

5.04.2026 11:19:00
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, kamuoyunda 'eskort skandalı' olarak bilinen olaya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Sistem sağlıklı bir şekilde işlemiştir. Dolayısıyla insanın olduğu yerde maalesef istenmese de birtakım hatalar olabilir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, merkezi Viyana’da bulunan Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesindeki usulsüzlük iddiaları TBMM'de gündeme geldi.

Kamuoyuna, 'Eskort Skandalı' olarak yansıyan olayın perde arkasında, dernek gelirlerinden elde edilen yüz binlerce avronun, kayıt dışı şekilde harcandığı iddia edilmişti.

SKANDAL DOĞRULANDI

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, TBMM’de katıldığı komisyon toplantısında yaptığı konuşmada skandalı doğruladı. 

2025 yılında gündeme gelen söz konusu olayın 2019'da yaşandığını belirten Karaca, "2025 yılında gündeme gelmiş olan ama 2019 yılında Başkanlığımıza ulaşan bir şikâyet üzerine Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından soruşturulmuş ve olaya adı karışan bütün personelin görevine son verilmiştir" dedi.

Konuya ilişkin Diyanet'in soruşturma yaptığını belirten Karaca, "Her aşamada idari ve disiplin hükümleri açısından ne gerekiyorsa yapıldığını" söyledi. Karaca ayrıca skandala adı karışan kurumla ilişiğin kesildiğini kaydetti.

Sistemin sağlıklı şekilde işlediğini savunan Karaca, “Dolayısıyla insanın olduğu yerde maalesef istenmese de birtakım hatalar olabilir ve bu hatalar tespit edildiğinde bunun üstünün kapanması ve benzeri herhangi bir şey yapılması asla söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, merkezi Viyana’da bulunan Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesindeki usulsüzlük iddiaları tepkilere yol açmıştı.

Kamuoyuna, “Eskort Skandalı” olarak yansıyan olayın perde arkasında, iddiaya göre dernek gelirlerinin önemli bir bölümü eğlence mekânlarında ve “eskort hizmetlerinde” kullanılmıştı.

Harcamaların, denetimden kaçırılmak için “imamların oturum izni giderleri” gibi kalemlerle sisteme işlendiği de iddialar arasında yer almıştı.

