Diyanet, bağış düzenlediği kampanyasıyla büyük gelir elde etti

03 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın her fırsatta gündeme getirdiği “bütçe” eleştirisi raporda geniş yer buldu. Rapora göre, başkanlığın 12.9 milyar lira başlangıç ödeneği bulunuyordu ancak bu ödenek 13.2 milyar liraya çıkarıldı. Harcama ise 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu harcamanın 10.5 milyar liralık kısmı ise “personel giderleri”nden oluştu. Başkanlık, 2021’de, 344 milyon 476 bin lirayı da mal ve hizmet alımına harcadı.

Raporda, inşaat işleri için yapılan harcamalara da yer verildi. Buna göre, “büyük onarım ve ikmal inşaatları” için 73.5 milyon lira, “Kuran kursları ve eğitim merkezleri onarım ve inşaatları” için 3.99 milyon lira, “müftülük binalarının bakım ve onarımı” için 6 milyon lira ve “camilerdeki sosyal mekân düzenlemeleri” için de 2.8 milyon lira harcandı. Raporun en dikkat çeken kısmı ise bağışlara ilişkin oldu. Buna göre, Diyanet, 2021’de “yurtiçi ve dışında devam eden camiler” için dört yardım kampanyası düzenledi. Bu kampanyalarda toplanan yardım miktarı 69.9 milyon liraya ulaştı. Ancak, bu camiler için yıl içinde gönderilen tutar 43.3 milyon lira oldu. Cumhuriyet; Diyanet’in geçtiğimiz ay da cami inşaatları için yardım topladığını, müftülüklerin de IBAN paylaşarak yardım istediğini gündeme getirmişti.

3 BİN DAVA AÇILDI

Raporda, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara, cami ve Kuran kursu inşaatı, bakım ve onarımları için yardım gönderildiği”, bu kapsamda ülke çapında 217 yere gönderilen toplam ödeneğin 76 milyon 648 bin lira olduğu kaydedildi. Diyanet’e, sadece 2021’de 2 bin 16 idari, 879 da adli dava açıldı.



"ÖDENEK ARTIRILMALI"

Erbaş’ın sık sık yakındığı “bütçe yetersizliği” de raporun “teklifler” başlığında yer aldı. Bütçe giderlerinin büyük kısmının personel giderlerinden oluştuğu aktarılan kısımda, “Yasal görevlerimizi tam anlamıyla ifa edebilmemiz için cari giderler ve yatırım ödeneğinin artırılması gerekmekte” denildi. Başkanlık, ayrıca, “hastane, hapishane, öğrenci yurtları gibi alanlarda manevi destek sunan personel sayısının da artırılmasını” istedi.