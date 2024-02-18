Diyanet, yeni anayasa tartışmaları sürerken 2013 yılındaki kararında ısrarcı: Tabelalarda 'TC temizliği'
Diyanet’in “yeni anayasa” tartışmaları sürerken, tabelalardan “TC” ibaresini kaldırma kararındaki ısrarı dikkat çekti.
İktidar, 2013 yılında, devlet kurumlarından “TC” ibarelerini kaldırma kararı almıştı. İktidarın bu kararı o dönem tartışmaları da beraberinde getirmiş ve Diyanet de 2021’de camilerden ve Diyanet’e bağlı kurumlardan “tabela değişikliği” gerekçesiyle “TC” ibaresini kaldırmaya başlamıştı.
Bu kapsamda beyaz zemine lacivert renk olan tabelalar yerine, beyaz zemine kırmızı renk olan tabelaların konacağı açıklanmıştı. O dönemde cami ve dernek yöneticilerine de yazı gönderen Diyanet İşleri Başkanlığı, “Yeni tabelayı gönderdiğimiz örneğe göre yaptırın” talimatını verdi.
Diyanet’in “yeni anayasa” tartışmaları sürerken, tabelalardan “TC” ibaresini kaldırma kararındaki ısrarı dikkat çekti. Uygulamanın başladığı tarihten bu zamana denk gerçekleştirilen tabela değişikliklerinde “TC” ibaresinin birer birer kaldırıldığı görüldü.
Bu uygulama kapsamında son olarak Ankara Kızılay Metro İstasyonu’nda bulunan Çankaya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nun da tabelası değiştirildi. Diyanet’in yeni logosunun yer aldığı kırmızı-beyaz tabela Çankaya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’na yerleştirilirken tabelada “TC” ibaresinin yer almaması dikkat çekti.
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