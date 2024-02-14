Erdoğan’ın yeni nesillerin yetiştirilmesi için Diyanet’e de görev vermesine eğitimcilerden tepki: Tarikatların etkisi artar

Eğitimci Özbay, “Erdoğan’ın açıklaması, eğitimin Diyanet’in sorumluluğuna bıraktığını itirafı niteliğinde” dedi. İlahiyatçı Filiz ise “Tarikatların milli eğitime el atamasını dolaylı yoldan sağlayacak bir açıklamadır” ifadelerini kullandı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 14.02.2024 - 04:00
Erdoğan’ın yeni nesillerin yetiştirilmesi için Diyanet’e de görev vermesine eğitimcilerden tepki: Tarikatların etkisi artar
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Eğitimde Diyanet’in faaliyetleri artarken Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklama yapan Erdoğan, “Diyanet camiamız sadece din hizmetlerinin verilmesinde değil, asımın neslinin yetiştirilmesinde de önemli sorumluluklar üstleniyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ruh, beden ve gönül sağlığına yönelik tehditlerin arttığı günümüzde ‘hademe-i hayrat’ olan din görevlilerimizden daha fazla gayret bekliyoruz. Diyanet Akademisi’nin de hizmete girmesiyle eğitim imkânları genişleyen din görevlilerimizin, önümüzdeki dönemde ilim, irşat, tebliğ ve temsil görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerine yürekten inanıyorum” dedi. 

Diyanet’in ÇEDES başta olmak üzere eğitim alanındaki faaliyetleri arttırması eğitimciler tarafından eleştirilirken, Erdoğan’ın son ifadeleri de tepki çekti. 

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‘SON DERECE TEHLİKELİ’

Diyanet’in din hizmetlerini düzenlemek görevinin bulunduğunu belirten ilahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, “Cumhuriyetin kurumu Diyanet, Türk milletini illagal dini yapılarından ve onların propagandalarından korumakla görevlidir. Ancak Diyanet’in bunu yapmadığı ortaya çıkıyor. Diyanet’te sanki bilimsel eğitim varmış gibi MEB’e alternatif olduğu izlenimi oluşturmaya yönelik bir açıklamadır. Ayrıca tarikat ve cemaatlerin milli eğitime el atamasını dolaylı yoldan sağlayacak bir açıklamadır. Bu açıdan son derece tehlikelidir” dedi. 

‘CUMHURİYET İLKELERİNE MEYDAN OKUMA’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Erdoğan’ın Diyanet talimatına yönelik, “Açıklama Cumhuriyetin kuruluş ilke ve nedenlerine açık bir meydan okumadır. Diyanet’in kuruluş amacı; tarikat ve cemaatlerin dinde ruhban sınıfını oluşturup halkı sömürmesini engellemektir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet’in bir alt koluna dönüştürüldü. Bunu da uzun süredir dile getiriyorduk. Cumhurbaşkanı’nın açıklaması da eğitimin Diyanet’in sorumluluğuna bırakıldığının itirafı olmuştur. İktidar, kendi yorumladığı bir dini inancı halka yaymayı kendine hak sayıyor. Dinin eğitime sızmasının kapısı açılmış oldu. Tarikat söylemlerinin devlet politikası haline geldiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı tarafından da bu yapıların yurttaşlara dayatmaya yönelik talimat verildi. Yurttaşlarımız artık çocuklarını MEB’in uygulamalarından korumaya çalışacak” ifadelerini kullandı.


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