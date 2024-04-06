Diyanet’e göre SMA’lı çocuklara fitre verilemiyor
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, SMA hastası çocuklar için fitre, zekât ve fidye verilemeyeceğini söyledi.
Çıktığı bir televizyon programında konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “SMA hastaları için zekât, fitre verilebilir mi” sorusuna, “Bu şartlarda olan bir kişiye zekât, fitre verilemez. SMA hastalıklarıyla mücadele eden insanlar büyük meblağlar ödeyecekler. Bunu zekat ve fitremizle değil, onun dışında diğer gönüllü bağışlarla destekleyebiliriz. Fakat zekât, fitre, fidye özel bir ibadettir. Ödeneceği yerler, ödeme biçimi özeldir. Buralar için zekât, fitre, fidye ödenemez” diyerek “İbadetin geçerlilik için şartlarının tam manasıyla oluşmadığını” iddia etti.
"MÜNASEBETSİZ"
Konuya ilişkin ilahiyatçı yazar
Cemil Kılıç, “Fitre, fidye ve zekât
ihtiyaç sahiplerine yoksullara,
yolda kalmışlara verilir. SMA’lı
çocuklar yaşam savaşı veren
evlatlarımızdır. Onların tedavisi
için zekât, fitre ve fidyelerin
verilmesi İslam’ın ruhuna,
dayanışmacı anlayışına, ibadet
kavramına son derece uygun.
Diyanet’in fetvası isabetsiz ve
münasebetsiz” dedi.
l A
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