‘Seçim sahuruna’ Diyanet desteği

17 bakanın yerel seçim için sahada faaliyet yürütmesi eleştirilirken önceki gün gerici faaliyetleriyle dikkat çeken Cihannüma Derneği Ankara’da bir sahur etkinliği düzenledi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00
‘Seçim sahuruna’ Diyanet desteği
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“Geleneksel” olduğu ifade edilen ve farklı zamanlarda çeşitli kentlerde de sahur etkinliği düzenleyen bu derneğin etkinliğine AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok başta olmak üzere iktidara yakınlığıyla dikkat çeken birçok isim katıldı. 

YRP’YE SİTEM ETTİLER

Söz konusu sahur, kulislerde “seçim sahuru” olarak adlandırıldı. Cumhuriyet bu etkinliğin detaylarına ulaştı. Etkinlikte yerel seçim gündeminin ele alındığı öğrenildi. 

2019 yerel seçimlerinde AKP’nin kaybettiği İstanbul ve Ankara’nın yeniden kazanılmasının önemine dikkat çekilen söz konusu etkinlikte katılımcılardan adeta seçim faaliyetleri için ‘söz’ alındı. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşme yaptıklarını ancak ikna edemediklerini ifade ederek sitem dolu bazı sözler söyledi. 

Toplantıda Saadet Partisi ve Refah Partisi de hedef alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği miting için müftülerin de devreye girdiği iddia edilmişti.


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