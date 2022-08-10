Diyanet'in genel müdürü; yönettiği vakfın ücretli dil kursunu, tüm Diyanet personeline 'arzu edene' vurgusuyla duyurdu

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:44

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, 81 il müftülüğüne, Dini Yüksek İhtisas Merkez Müdürlüklerine ve Eğitim Merkezi Müdürlüklerine “Dil Eğitimi” başlıklı bir yazı gönderdi.

Özdemir, yazı ile Diyanet personeline, “Genel Müdürlüğümüz, Başkanlığımız personelinden gelen talepleri karşılamak üzere, arzu eden personele yönelik, ihtiyaç duyulan dillerde, Başkanlığımız personelinin yanı sıra bunların eş ve çocuklarına yönelik de Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nın koordinesinde dil kursları düzenlenmektedir” duyurusunu yaptı.

Özdemir, “Yabancı dil kursları ile ilgili çevrim içi kurs programının personele duyurulması hususunda gereğini rica ederim” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’DAN AMERİKA’YA, BALKANLAR’DAN ASYA PASİFİK’E, LATİN AMERİKA’DAN AFRİKA’YA; İSTİHDAM İÇİN…”

Yazıda şu bilgiler verildi:

“Başkanlığımızın Avrupa’dan Amerika’ya, Balkanlar’dan Asya Pasifik’e, Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar yaygın bir coğrafyadan gelen taleplere karşılık verme çabası dikkate alındığında, bu coğrafyalarda istihdam için dil bilen nitelikli insan kaynağına duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bu çerçevede yurt dışı din hizmetleri istihdamında ihtiyaç duyulan YDS veya uluslararası eşdeğerliği olan İngilizce ve Almanca başta olmak üzere Rusça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, Çince, Japonca, Arnavutça, Boşnakça gibi dil belgelerine sahip insan kaynağı oluşturulması için personelimizin teşvik edilmesi özel bir önem taşımaktadır.”

“PERSONELDEN YOĞUN TALEPLER GELMİŞTİR”

Yazıda ayrıca, “Özellikle taşra teşkilatında görev yapan Başkanlığımız personelinden, çeşitli dillerde çevrim içi dil kursu açılmasına yönelik yoğun talepler gelmiştir” denildi.

GENEL MÜDÜR, ÜCRETLİ DİL KURSU İÇİN, YÖNETTİĞİ VAKFI ADRES GÖSTERDİ

Genel Müdür Özdemir’in, Diyanet personeline duyurulmasını istediği ücretli dil kurslarını açan Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı.

VAKIFTAN GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLEN YAZIYI KENDİSİ DEĞİL VEKİLİ YAZMIŞ

Dil kursunun duyurusunun yapılması için Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’ndan Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazı yazıldı. Vakıftan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne 29 Temmuz 2022 tarihinde gönderilen yazısının, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdemir tarafından değil, Özdemir’in vekili Haydar Bekiroğlu tarafından yazıldığı görüldü.

ALMANCA, İNGİLİZCE, ARAPÇA, FRANSIZCA, HOLLANDACA, İSPANYOLCA, RUSÇA, İTALYANCA VE FARSÇA

Diyanet personeline Özdemir’in imzasıyla yapılan duyurunun ekinde yer alan belgelere göre vakıf, en az 60 saat, en fazla 180 saat Almanca, İngilizce, Arapça, Fransızca, Hollandaca, İspanyolca, Rusça, İtalyanca ve Farsça dil kursu veriyor. Kursların ücretleri ise 800 TL ile 2 bin 600 TL arasında değişiyor. Diyanet personeli için kurslar, 17-19 Ağustos arasında açılacak.