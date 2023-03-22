Diyanet’te faizin adı değişti

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:59

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:59

Diyanet, promosyon tartışmaları sürerken, “harama yakın” fetvası verdi. Bu nedenle kurum yazışmalarında promosyon yerine “hediye” tanımını kullanan Diyanet, benzer bir kavram değişikliğine daha imza attı. 2022’ye ilişkin faaliyet sonuçları tablosunu yayınlayan Diyanet’in, faiz geliri elde ettiği ortaya çıktı. “Faizin İslam’da kesin olarak haram kılındığı” yönünde fetva veren ve sık sık bu fetvasını yineleyen Diyanet, “faiz” sözcüğünü kullanmamak içinse “gecikme bedelleri” tanımını kullandı. Bu kalemde Diyanet’in 2022 geliri ise 677 bin 244 lira oldu. “Gecikme bedeli” kalemine ilişkin kullanılan kodun, resmi olarak “faiz geliri” şeklinde tanımlandığı biliniyor. Diyanet’in 2021’deki “gecikme bedelleri” başlığındaki geliri ise 386 bin 307 liraydı.

VERGİ GELİRİ ARTIYOR

Öte yandan, aynı tabloda Diyanet’in bir diğer gelir kalemi olan “vergi gelirleri” de dikkat çekti. 2019-2021 döneminde toplam 2 milyar 411 milyon 856 bin liralık vergi geliri elde ettiği bilinen Diyanet’in yalnızca 2022’deki vergi geliri de 462 milyon 681 bin lira oldu. 2022’deki vergi geliri 2021’e göre yarı yarıya düşerken, 4 yıllık dönemdeki vergi geliri toplamı da 3 milyar liraya yaklaştı.