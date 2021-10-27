Diyanet'ten 'alkollü içecek' açıklaması: Üst satır seçileceğine, bir alt satır seçilmiştir
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılında alkollü içecekler için bin 80 TL harcadığı öğrenildi. 'Alkollü içecek' giderinin ortaya çıkmasının ardından Diyanet tarafından yapılan açıklamada, ''Üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir'' denildi.
2020 yılı harcamalarını içeren mali tabloya göre bir yılda 10 milyar 930 milyon 391 TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılındaki, “Alkollü içecek” giderinin bin 80 TL olduğu öğrenildi.
“Haram” olarak tanımladığı alkollü içeceklere 2019 yılında da 2 bin 479 TL’lik alkollü içecek harcaması yaptığı öğrenilen idarenin, iki yıllık alkollü içecek gideri 3 bin 559 TL oldu.
'ÜST SATIR SEÇİLECEĞİNE BİR ALT SATIR SEÇİLMİŞTİR'
Alkollü içecek harcamalarının ortaya çıkmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir" denildi.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- Diyanet'ten rekor seccade fiyatı
- Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na videolu tehdit
- Anlayamadım Fahrettin Altun
- Özgür Demirtaş ilk kez konuştu
- Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ilk!
- Özel'den Meclis'te çok sert konuşma!
- Dolarda kritik gün yarın