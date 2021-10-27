Diyanet'ten 'alkollü içecek' açıklaması: Üst satır seçileceğine, bir alt satır seçilmiştir

27 Ekim 2021 Çarşamba, 18:02

2020 yılı harcamalarını içeren mali tabloya göre bir yılda 10 milyar 930 milyon 391 TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılındaki, “Alkollü içecek” giderinin bin 80 TL olduğu öğrenildi.

“Haram” olarak tanımladığı alkollü içeceklere 2019 yılında da 2 bin 479 TL’lik alkollü içecek harcaması yaptığı öğrenilen idarenin, iki yıllık alkollü içecek gideri 3 bin 559 TL oldu.

'ÜST SATIR SEÇİLECEĞİNE BİR ALT SATIR SEÇİLMİŞTİR'

Alkollü içecek harcamalarının ortaya çıkmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir" denildi.