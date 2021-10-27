Son dakika: Yoksulluk sınırı ilk kez bu rakamı aştı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 11:03

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Ekim 2021 sonuçları açıklandı.



Türk-İş raporuna göre, Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 1.45 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 10 bin TL'yi aştığını açıkladı.

Ekim'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3,093.2 TL'ye yükseldi. Raporda "2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2,825.9 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret açlık sınırının altındadır ve her geçen gün aradaki makas açılmaktadır" denildi.

611 TL ARTIŞ GÖSTERDİ

Türk-İş hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması geçen aya göre 44 TL, geçen yıla göre 611 TL artış gösterdi.

GÖSTERGELERDEN BİRİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.