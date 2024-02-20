Diyanet'ten ‘gizli’ gezi: ‘Sosyal medyadan paylaşım yapmayın’ uyarısı!

Diyanet'ten kalabalık bir heyetin, “Diyanet vakıflarının genel kurulları” gerekçesiyle İskandinav ülkelerine gittiği öğrenildi. Tepki çekeceği gerekçesiyle saklandığı öne sürülen geziden fotoğraf da paylaşılmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:30
Diyanet'ten ‘gizli’ gezi: ‘Sosyal medyadan paylaşım yapmayın’ uyarısı!
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Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda tartışma yaratacak bir uygulamaya daha imza attı. 

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurt dışı gezileri vurgulu tasarruf tedbirlerine karşın kalabalık bir Diyanet heyetinin, İskandinav ülkelerini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre gezi İsveç, Norveç ve Danimarka ülkelerine gerçekleştirildi. Gezilerin amacının, "Diyanet’e bağlı vakıfların genel kurullarına katılmak” olduğu bildirildi.

KALABALIK HEYET

İskandinav ülkelerini ziyaret eden Diyanet heyetinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra eşi Seher Erbaş ile Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcıları Kadir Dinç ve Selim Argun da yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Güçlü, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı’nın da heyette yer aldığı iddia edildi. Yurt dışı görevine öte yandan özel kalem, protokol, koruma ve basın ekibinin de götürüldüğü kaydedildi.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 8 Şubat’ta başlayan gezi 13 Şubat’ta tamamlandı. Heyette yer alan isimlere yedi günlük harcırah ödendi. Uçak paraları, otel paraları ve günlük harcamalar Diyanet bütçesinden karşılandı.

“SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMAYIN” UYARISI

İddiaya göre geziye ilişkin, tepki çekeceği gerekçesiyle kamuoyuna açıklama yapılmadı. Heyette yer alan isimlere, “Sosyal medyada paylaşım yapmayın” denildiği de öne sürülürken Diyanet’in resmi yayın organlarından da ziyaret paylaşılmadı.


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