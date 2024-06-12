Diyanet'ten hacı adaylarına ‘sosyal medya’ uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kabe tavafları sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan, fotoğraf çektiren hacı adaylarını uyararak, "Ravza'yı ve Kabe'yi, fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir" uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:39
Diyanet'ten hacı adaylarına ‘sosyal medya’ uyarısı
Abone Ol google-news

Bazı hacı adaylarının yakınlarını görüntülü arayarak veya sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak tavaf yapmaları dikkati çekiyor.

Medine İrşad Fetva Koordinatörü Mustafa Bilgiç, konuya ilişkin şunları söyledi: 

"Hac ibadetlerinde bazı kardeşlerimiz özellikle Ravza'da ve Kabe'yi tavaf ederken cep telefonlarını kullanarak ölçüyü kaçırabiliyor. Çünkü Kabe'yi tavaf ederken tıpkı namazdaymış gibi ibadet halindeyiz. İbadet halindeyken memleketimizdeki sevdiklerimizi kendi ibadetimize şahit kılmak yerine oradaki hareketlerimizi imanımıza şahit kılalım."

Bilgiç, hacı adaylarının tavaf sırasında görüntülü konuşmaması, sosyal medyadan canlı yayın yapmaması gerektiğini belirterek, "Bu doğru değil" dedi.

Tavaf sırasında ve ziyaretlerde dua okunmasının daha doğru olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti:

"Haccın ruhunu zedeleyecek işlerden kaçınmak gerekiyor. Ravza'yı ve Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir. Hac ibadetinin sadece hareketlerden ibaret olduğunu zannedip arkasındaki anlamı anlamadığınızda gidip-gelenlerden olursunuz, asıl olan olup-gelmektir."


diyanet haberleri Hac haberleri sosyal medya haberleri

İlgili Haberler

Diyanet’ten 8 milyonluk yemek sözleşmesi: Et pembe ve erkek olacak, fındık birinci kalite…

Diyanet’ten 8 milyonluk yemek sözleşmesi: Et pembe ve erkek olacak, fındık birinci kalite…
Diyanet'e bağlı Kuran kursu öğrencileri, Fırtına Vadisi'nde akıntıya kapılıp öldü: Kuran kursu hocası gözaltında, Bakan Tekin'e istifa çağrısı!

Diyanet'e bağlı Kuran kursu öğrencileri, Fırtına Vadisi'nde akıntıya kapılıp öldü: Kuran kursu hocası gözaltında, Bakan Tekin'e istifa çağrısı!
Erdoğan’ın arkadaşına Diyanet piyangosu

Erdoğan’ın arkadaşına Diyanet piyangosu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler