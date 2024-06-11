Erdoğan’ın arkadaşına diyanet piyangosu

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 ve 7-10 Kuran kursları ve hafızlık öğrencilerine yönelik 100. Yılda 100 Şenlik etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lise arkadaşı Hüseyin Goncagül ile anlaşma yaptı. Diyanet etkinliklerin organizasyon giderlerinden il ve ilçe müftülüklerini sorumlu tuttu. Diyanet kaynakları, etkinlikler için gerekli olan milyonlarca liranın cami cemaatinin bağışları ve Diyanet Vakfı kasasından karşılanacak olmasının müftüleri rahatsız ettiğini belirtiyor. Ayrıca Goncagül ve eşinin konaklama, yemek, yol masraflarının da kamu bankası Vakıf Katılım tarafından ödenecek olması tepki çekti. Projenin yöneticiliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan tarafından kurulan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Sadide Yılmaz Akbulut üstleniyor.

YÜK CAMİ CEMAATİ VE VAKFIN SIRTINA

Diyanet İşler Başkanlığı etkinlikler için müftülüklere de talimat gönderdi. Buna göre Goncagül'ün katıldığı şehirlerdeki etkinlik organizasyon masraflarını müftülükler üstlenecek. 100 şenlik etkinlikleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi bütçesinden sağlanmadığı için camilerde toplanan bağışlarla ve Diyanet Vakfı kasasından karşılanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği yazıya göre il ve ilçe müftülüklerinin organizasyonlar için ses sistemi, kolonlar, miktofonlar, monitörler, kostüm değişimi için kapalı alanlar, sahne pankartları, mekan süslemeleri, ses sistemlerinde kullanılacak IPAD, ses dönüştürmek için gerekli olan kablolar, balonların şişirilmesii şişirme pompası gibi malzemelerin temininden sorumlu olacak.

MÜFTÜLER DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Müftülükler içerisinde "Tasarruf döneminde masrafları nasıl karşılayacağız" şeklinde eleştiriler geldiği belirtilirken Diyanet kaynakları "100 şenlik etkinlikleri milyonlarca lira tutacak. Ayrıca bir kamu bankasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşının yol, konaklama ve yemek masraflarını karşılaması ne kadar doğru. 100 etkinlik neden tek bir isme veriliyor. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının servisleri dahi kaldırılıyor ama Goncagül’ün yol, konaklama masrafını kamu ödüyor. Bu harcamalar ne kadar doğru" sorusunu yöneltti. Ayrıca yapılan eleştiriler arasında “Belediyeler el değiştirince Goncagül için yeni gelir kapısı yaratıldı” olduğu da aktarıldı.

100. Yılda 100 Etkinlik Projesi’nin yöneticiliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan tarafından kurulan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Sadide Akbulut’un yürütmesi dikkat çekti.