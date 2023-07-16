Diyanet’ten talimat: Turistik bölgelere mobil mescit kurulacak, ‘İslam’ı tanıtıcı’ broşürler dağıtılacak

Yayınlanma: 16.07.2023 - 12:01

Güncelleme: 16.07.2023 - 12:01

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 11 Temmuz’da 81 müftülüğe; “Merkezi Ezan ve Vaaz Sistemi” başlıklı bir yazı gönderdi.

Yazıda, 14 Kasım 2019 tarihli Cami Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması Genelgesi ile Din Hizmetleri Uygulama Genelgesi’ndeki, merkezi ezan ve vaaz sistemi ile ilgili düzenlemeler anımsatıldı. Genelgenin, ilk maddesinde; bu düzenlemelere “azami derecede riayet edilmesi” istendi. Genelgenin ikinci maddesinde de diğer genelgelere uygun olarak; “Merkezî ezan ve vaaz sistemlerinin kontrol ve bakımlarının yapılması, cami ve minare hoparlörlerinin doğrudan binalara yöneltilmemesine özen gösterilmesi gerektiği” belirtildi.

ASKERİ BİRLİK VE YERLEŞKELERDEKİ CAMİLERE, MERKEZİ EZAN SİSTEMİ

Genelgenin bir başka maddesinde; “Askerî birlik ve yerleşkeler, AVM ve yol güzergahı, dinlenme tesisleri ile diğer kamu kurum/kuruluşlarında yer alan ve merkezî ezan/vaaz sistemi bulunmayan cami/mescitlerden ihtiyaç duyulan yerlere söz konusu sistemlerin kurulması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak ihtiyacın giderilmesi noktasında gerekenlerin yapılması” ifadelerine yer verildi.

YAZ AYLARINA ÖZEL DÜZENLEMELER

Yine konu ile ilgili diğer genelgelere benzer olarak, söz konusu genelgede de “Yaz ayları sebebiyle vatandaşların kapı ve pencereleri açık konumda tutması göz önünde bulundurularak cihazların ses düzeyinin ortalama 70-85 dB (desibel) arasında uygun bir seviyede tutulmasına özen gösterilmesi” istendi. Örneğin, 14 Kasım 2019 tarihli Cami Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması Genelgesi ile Din Hizmetleri Uygulama Genelgesi’nde, buna benzer olarak “Ezan ve salâ okunurken (minareden vb.) kullanılan cihazların ses düzeyinin ortalama 70-85 dB (desibel) arasında uygun bir seviyede tutulmasına özen gösterilecektir” denilmişti.

TURİSTİK BÖLGELERE MOBİL MESCİT

Ancak, yeni genelgenin son iki hükmünün, yazıda atıf yapılan diğer iki genelgede yer almadığı görüldü.

Buna göre, “Tarihî ve turistik bölgeler ile yaz aylarında nüfusu artan ve ezan sesi ulaşmayan bölgelerdeki vatandaşların da ezandan istifade edebilmeleri amacıyla gerekli teknik altyapının oluşturulması ve bu bölgelerde cuma namazı kılınabilmesi için imkanlar ölçüsünde mobil mescit temini konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması” istendi.

TURİSTİK MEKANLARA DİYANET STANDLARI

Genelgede ayrıca, “Başta yolcu terminalleri olmak üzere yerli/yabancı turistlerin uğrak yerleri, turistik mekânlar ve insanların gezi düzenledikleri yerlere Türkçe ve diğer dillerde İslam'ı tanıtıcı kitap ve broşürlerin dağıtımı yapılmak üzere Diyanet stantları kurulması temsil gücü yüksek personelin bu stantlarda nöbetleşe görevlendirilmesi” talimatı verildi.