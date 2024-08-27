Diyarbakır 8 yaşındaki Narin’i arıyor, baro başkanından kamuoyuna çağrı: Bilgisi olan yetkilileri arasın
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, sürecin takipçisi olduklarını belirterek “Herkesi duyarlılığa davet ediyoruz. Bu konuda bir bilgisi olan varsa makamlarla iletişime geçmeleri konusunda ricamızı yineliyoruz” dedi. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Huriye Hamidi ise “Hukuki sürecin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.
Hesabını soracağız Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri de sosyal medyadan “Gülistan Doku’yu yıllardır bulmayanlar, Rabia Naz’ın şüpheli ölümünü açığa çıkarmayanlar Narin’in hesabını her gün soracağımızı bilsin” açıklaması yaptı.
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