Diyarbakır-Bingöl kara yolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:52

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bingöl yolunun 40'ıncı kilometrede meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 ACT 181 plakalı TIR ile 21 AF 912 ve 72 AAE 790 plakalı otomobiller çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 72 AAE plakalı otomobilde sıkışanlar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Ekipler yaptıkları ilk kontrolde Halit Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar R.K. ve B.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.