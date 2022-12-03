Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya- Tavşanlı karayolunun 20'nci kilometresindeki Yoncalı kavşağında, Mevlüt Bozkurt (63) yönetimindeki 43 UF 694 plakalı otomobil, 2 Aralık Cuma saat 20.00 sıralarında kavşakta Ali Atay (48) yönetimindeki 34 COE 852 plakalı otomobille çarpıştı.
BİR KİŞİ KURTARILAMADI
Kazada Atay’ın kullandığı otomobil takla atarak ters dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mevlüt Bozkurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar Ali Atay ve Hasan Kaynar (48) ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yaşamını yitiren Bozkurt’un cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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