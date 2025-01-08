Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bucak, Rojin Kabaiş'in ailesini ziyaret etti

Yayınlanma: 08.01.2025 - 08:56

Güncelleme: 08.01.2025 - 08:56

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Diyarbakır'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Taziye dileklerini ileten Bucak, ailenin adalet arayışına destek vereceklerini söyledi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Serra Bucak, "Biz de sizinle birlikte adalet mücadelesini sürdürmek istiyoruz. Ne zaman ve nerede olursa olsun, elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.