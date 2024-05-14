Diyarbakır cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi
Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli yemekten zehirlendi.
Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 76 hükümlü ve personel zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kampüste bulunan cezaevlerinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürüyor.
İncelenmek üzere yemeklerden numune alınırken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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