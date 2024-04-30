Uşak’ta fabrikada zehirlenme paniği: 19 işçi hastaneye başvurdu

Uşak merkezde faaliyet gösteren bir fabrikada, 33 işçiden 19’u zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvururken, AFAD ekipleri bölgede inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:45
Uşak’ta fabrikada zehirlenme paniği: 19 işçi hastaneye başvurdu
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Uşak Sarayaltı Mahallesinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çalışan 33 işçiden 19’u zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, 19 işçi halsizlik, mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. İşçilerin hastanelere başvurusundan sonra bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesine göre işçilerin fabrikada kullanılan bazı malzemelerden kimyasal maddeden zehirlendiği düşünülürken, ekiplerin yapmış olduğu son ölçümlerde gaz yüksekliğine olmadığını tespit edildi.

Hastaneye başvuran işçilerin hayati tehlikeleri bulunmadığı ve tedavileri devam ederken, fabrika ise üretimi durdurdu. Öte yandan bölgedeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


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