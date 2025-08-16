Diyarbakır'da 3 ayrı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı: 230 hektar alan zarar gördü!

Diyarbakır'ın kırsal bölgelerinde 3 ayrı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Lice'nin kırsal Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin müdahalesiyle yangın bugün saat 10.00 civarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlk belirlemelere göre; yangında 165 hektar ziraat ve 65 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün saat 11.00 sıralarında Lice ilçesine bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı Mahallelerinin kırsal alanlarında örtü yangını çıktığı bildirildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olayda şu ana kadar 3 yurttaşın dumandan hafif şekilde etkilendiği, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları, Valiliğimizin (AFAD) koordinasyonunda, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte aralıksız sürdürülmektedir. Halen yangın bölgesinde 74 araç ve 226 personel görev yapmaktadır. Saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun."