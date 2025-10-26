Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem... Naci Görür'den kritik uyarı: 'Bu fay stres biriktirdi'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.49'da Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 13.15 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DE 4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Depremin ardından Yer Bilimci, Prof. Dr. Naci Görür'den bir son dakika açıklaması geldi.

X hesabından bir uyarı paylaşan Görür, "Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle" dedi.