Diyarbakır'da 6 kilo 'kokain' ele geçirildi: 1 tutuklama

13.04.2026 09:38:00
DHA
Diyarbakır'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, tampon ve kapı bölmelerine gizlenmiş 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir otomobili takibe aldı.

Araç, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Pirinçlik uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı detaylı aramada, uyuşturucu maddenin aracın tamponu ve kapı içlerine gizlendiği belirlendi.

TUTUKLANDI

İncelemede, toplam 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

