Diyarbakır’da aileler arasında 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 6 yaralı

Bismil ilçesindeki Sanayi Mahallesi’nde ikamet eden ve aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki aile fertleri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı, soplalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ve çevredeki vatandaşlar kavgaya karışanları güçlükle ayırdı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Sağlık görevlileri ise kavgada yaralanan 6 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanenin acil servisinde yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.