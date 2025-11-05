Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin 6 gözaltı

Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin 6 gözaltı

5.11.2025 12:17:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin 6 gözaltı

Diyarbakır'da kasap dükkanında iki grup arasında çıkan, Zülfü Coşan ile oğlu Ensari Coşan'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

 

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında meydana geldi. İş yerine gelen grup ile içeride bulunanlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş ettiği, başka bir kişinin de yerde yatan birini yumruklayıp tekmelediği anlar yer aldı. Silahla ateş eden bir kişinin ise otomobille olay yerinden kaçtığı görüldü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Zülfü Coşan ve oğlu Ensari Coşan, kurtarılamadı.

 

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

İlgili Konular: #diyarbakır #Kayapınar

İlgili Haberler

Bir günde üç şiddet olayı yaşanması bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekti: Önüne geçilemiyor!
Bir günde üç şiddet olayı yaşanması bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekti: Önüne geçilemiyor! Güvenlik analisti Burak Yıldırım, toplumda adalet mekanizmasının kurumsal bir yapıyla tesis edilebileceğine dair inancın zayıfladığına, devlete güvenin azaldığını ve özellikle ruhsatsız silah ediniminin önüne geçilemediğine vurgu yaptı.
Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış
Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış Cumhuriyet başsavcılıklarının verilerine göre; ruhsatsız silah taşıma dosyaları son dört yılda 2,5 kat arttı. 2024 yılında ruhsatsız silah nedeniyle açılan dosya sayısı 137 bini geçti, on binlerce kamu davası açıldı.
Çiğdem Kınay cinayeti… Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Bireysel silahlanma şiddetin önünü açıyor
Çiğdem Kınay cinayeti… Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Bireysel silahlanma şiddetin önünü açıyor İstanbul’da 20 yaşındaki oğlu Abdullah Azad Kınay ile yaşadığı tartışma sırasında başından vurularak hayatını kaybeden 45 yaşındaki anne Çiğdem Kınay için açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, “‘Bireysel silahlanma yok’ diyorlar ama kadın katilleri internetten silah sipariş edebiliyor. Biz, kadın katillerinin internetten silah alıp kadınları öldürdüğü bir ülkede yaşıyoruz” dedi.