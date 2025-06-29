Diyarbakır'da dehşet: 6 yaşındaki çocuk kendini vurdu!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı...
Kırsal Meydan Mahallesi'nde tarlada arkadaşlarıyla oyun oynayan 6
yaşındaki M.E.Ş., iddiaya göre yakınlarının yabani hayvanlara karşı önlem
amacıyla bıraktığı tabancayı buldu. Talihsiz çocuk, bir süre oynadığı
tabancanın ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.
BİR ANDA ATEŞ ALDI
Olay, Çınar ilçesi kırsal Meydan Mahallesi'nde meydana geldi.
M.E.Ş. isimli erkek çocuğu, arkadaşlarıyla tarlada oyun oynarken, yakınlarının
yabani hayvan saldırılarına karşı koyduğu düşünülen bir tabancayı buldu.
Küçük çocuğun, bulduğu tabancayla bir süre oynamaya başladığı iddia edildi. Ancak oyun sandığı bu tehlikeli alet, bir anda ateş alarak M.E.Ş.'nin başına isabet etti.
KURTARILAMADI
Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine koşan yakınları,
çocuğu kanlar içinde buldu.
M.E.Ş., Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak
doktorların tüm çabalarına rağmen küçük M.E.Ş. kurtarılamadı ve yaşamını
yitirdi.
CENAZE OTOPSİYE GÖTÜRÜLDÜ
M.E.Ş.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma
başlatılırken, tabancanın kime ait olduğu ve tarlaya neden bırakıldığı
araştırılıyor.