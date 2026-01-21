Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

21.01.2026 12:00:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Diyarbakır-Silvan kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki Taha A. hayatını kaybetti, N.Ö. ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Diyarbakır-Silvan kara yolundaki Sadi köprüsünde dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 06 BJT 650 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçtaki Taha A. (19) ve N.Ö. (38) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taha A.’nın öldüğü belirlendi. Yaralı N.Ö. ise, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Taha A.’nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #diyarbakır #ölü ve yaralı

İlgili Haberler

Bursa'da facia gibi kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Bursa'da facia gibi kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
İstanbul'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! Silivri ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Artvin'de feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralı var!
Artvin'de feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralı var! Ardanuç ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.