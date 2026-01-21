Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Diyarbakır-Silvan kara yolundaki Sadi köprüsünde dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 06 BJT 650 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçtaki Taha A. (19) ve N.Ö. (38) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taha A.’nın öldüğü belirlendi. Yaralı N.Ö. ise, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Taha A.’nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.