Diyarbakır'da 'İmamoğlu' pankartına el konuldu: Gözaltılar var!

CHP Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Diyarbakır surlarına Kürtçe özgürlük anlamına gelen “Azadi İmamoğlu” ile “Free İmamoğlu” pankartları asıldı.

Sabah saatlerinde Suriçi’ndeki Mardin Kapı’ya gelen bir grup partili, ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganıyla astıkları pankartları daha sonra Diyarbakır’ın kalbi nitelendirilen İçkale’deki surlara asmak istedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Partililer, pankartları asmak istediği sırada polis müdahalesiyle karşılaştı. Pankartın asılmasına izin vermeyen polis ekipleri tarafından CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, İl Başkan Vekili Remzi Sürek, parti yöneticisi Recep Yavuz’un da aralarında bulunduğu partililer haklarında idari işlem yapmak üzere polis merkezine götürüldü.

Partililerin, polis merkezindeki işlemleri sürüyor.