Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da feci kaza... Otomobil bariyere çarptı: Ölü ve yaralı var!

İstanbul'da feci kaza... Otomobil bariyere çarptı: Ölü ve yaralı var!

4.10.2025 07:39:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da feci kaza... Otomobil bariyere çarptı: Ölü ve yaralı var!

Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde saat 04.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; A.A. yönetimindeki 34 ND 5919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan demir bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan iki kişiyi bulunduğu yerden kurtarırken, sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde O.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü A.A. ise, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeride düşürüldü.

Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #ölü ve yaralı #Ümraniye

İlgili Haberler

Gaziantep'te zincirleme kaza: Yaralılar var!
Gaziantep'te zincirleme kaza: Yaralılar var! Şehitkamil ilçesinde iki işçi servisi, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Balıkesir'in Gönen ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Başkentte feci kaza: Ambulansın çarptığı kadın yaşamını yitirdi!
Başkentte feci kaza: Ambulansın çarptığı kadın yaşamını yitirdi! Keçiören ilçesinde ambulansın çarptığı 77 yaşındaki Saliha Yönlüer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.