Diyarbakır'da korkunç kaza... Freni patladı, duraktaki halk otobüsüne çarptı!

27.09.2025 15:02:00
İHA
Diyre freni patlayan halk otobüsünün durakta beleyen başka halk otobüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Elazığ Bulvarı’nda Mehmet Gülmez idaresindeki 21 HO 1055 plakalı halk otobüsü, freni patlaması sonucu durakta bekleyen 21 BS 833 plakalı halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, aralarında çocuklarında olduğu 20 kişi kentteki hastanelere sevk edildi. Sürücü Gülmez, araç freni patlamasıyla durağa gireceğini ve önünde duran otobüse çarptığını söyledi.

Yolculardan Sabahat Baybur, birden arabanın arkadan çarpıp durduğunu söyledi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

