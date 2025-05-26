Diyarbakır’da otomobil hastane önünde bekleyen kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi bahçesinde meydana geldi. 21 AGD 230 plakalı otomobilin sürücüsü M.E. (52), otoparktan çıktığı sırada aracın hakimiyetini kaybederek, hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarının bulunduğu kalabalığa daldı. Kazanın, sürücünün otoparktan çıkarken yanlışlıkla fren yerine gaza basması nedeniyle yaşandığı belirtildi.





Olayda, Ayşegül Av ve Aygün Batmaz yaralandı. Hastanedeki sağlık çalışanları tarafından acil servise alınan yaralılardan 45 yaşındaki Aygün Batmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.





Kazanın ardından hasta yakınları tarafından darbedilen sürücü M.E, olay yerinden uzaklaştıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.



