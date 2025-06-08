Iğdır'da doktora saldıran kişi tutuklandı

Dün akşam Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil bölümüne giden V.K., eşinin kimliğinin olmadığını belirtip eşine hamilelik testi için kendi üzerinden kayıt açılmasını istedi.

Görevli doktor U.T., işlem usulsüz olduğu için duruma itiraz etti. Bunun üzerine V.K. doktora saldırdı.

Saldırı sonrası "beyaz kod" verilirken güvenlik güçleri ve güvenlikler araya girerek V.K ve A.K.'yi gözaltına aldı. Doktorun parmağında kırık, kolunda çıkık ve yüzünde çizikler olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. V.K'nin arkadaşı A.K. ise serbest bırakıldı.

