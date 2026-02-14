Diyarbakır'da ramazan öncesi 'tatlı' mesaisi: Üretim 3 vardiyaya çıktı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Diyarbakır’daki tatlı imalathanelerinde yoğunluk arttı.

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan tatlılar için üreticiler siparişleri yetiştirmeye çalışırken, kentte en çok tercih edilen ürünlerin başında coğrafi işaretli Diyarbakır Burma Kadayıfı geliyor.

Bazı pastaneler de artan talep nedeniyle üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

“RAMAZAN’DA GÜNLÜK ÜRETİMİ 10 TONA ÇIKARACAĞIZ”

İşletmeci Yılmaz Elaldı, iki vardiyadan üç vardiyaya geçtiklerini belirterek, üretim hedeflerini şöyle anlattı:

“Mesela normalde daha önceden çıkardığımız iki vardiyalık sistemde 600-700 adet tepsi, bu da günde 3-5 ton ediyordu. Bunu Ramazan'da inşallah 10 tona çıkarmayı düşünüyoruz. Bu istihdama da katkı sağlayacak. Çünkü bir vardiya arttığı zaman 15-20 kişi daha buraya çalışmaya gelecek. Hem istihdam hem insanlara iyi hizmet hem fiyatından çok çok daha ucuz. Biz fiyatlarında değil, daha ucuza vermek için uğraşıyoruz.”

Geçen yılki satış rakamlarını da paylaşan Elaldı, bu yıl hedef büyüttüklerini belirterek, “Satış rakamlarına baktığınız zaman Türkiye'de en çok tatlı satılan bir bölgedeyiz. Geçen yıl tahmini 20 - 22 tonlardaydı. Bu kampanyayla beraber inşallah 35 tonu devireceğiz. 35 tonun üstüne çıkmayı düşünüyoruz bayramda” dedi.

"RAMAZANLARDA TATLI YAKLAŞIK YÜZDE 50 DAHA FARK YAPAR"

Ramazan döneminde tatlı tüketiminin arttığına işaret eden Elaldı, “Ramazanlarda tatlı yaklaşık yüzde 50 daha fark yapar. Bizim bu kampanyalarımızla beraber insanlarına cebini incitmediğimiz için insanlar daha çok tatlı alacak. Hani bir halka tatlıya gittiğiniz zaman 350 lira, 400 lira, bir şeker pere gittiğiniz zaman piyasada 380 lira. Ama biz de cevizli, kadayıf, baklava 310 lira. Ramazan'da herkes zam yaparken biz inşallah indirimle devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bizde zam beklemesinler. Biz zam yapmıyoruz” şeklinde konuştu.