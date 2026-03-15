Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır’da sağanak etkili oldu: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı

Diyarbakır’da sağanak etkili oldu: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı

15.03.2026 18:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Diyarbakır’da sağanak etkili oldu: Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı

Diyarbakır’da etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Bazı evlerin bahçeleriyle tarım arazilerini su bastı.

Diyarbakır’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sur ilçesinde sağanakla birlikte Eğertutmaz Deresi taştı. Çınar ve Bağlar ilçelerinin kırsal mahallelerinde de su taşkınları meydana geldi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tokaçlı Mahallesi’nde taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri ile evlerin bahçelerini su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde yaşayan Şaban Özden, bölgede zaman zaman benzer taşkınların yaşandığını belirterek, “Daha önce burası yüksek debili bir dereydi. Küresel ısınmayla birlikte suyun debisi bayağı düşmüştü. Yağmurun şiddetlenmesiyle beraber 10-15 yılda bir böyle taşkınlar oluyor” dedi.

İlgili Konular: #diyarbakır #sel #sağanak